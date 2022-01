Ronaldo Camará vai deixar o Benfica e assinar pelos italianos do Monza. O jogador, que esta temporada foi utilizado na equipa B apenas 11 vezes, vai assinar um contrato em definitivo pelo emblema que milita no segundo escalão do futebol italiano.Apesar da saída do clube da Luz, tudo indica que o Benfica mantenha uma percentagem do passe do médio que equipava de águia ao peito desde a temporada 2015/16.