Ronaldo Camará renova com o Benfica

Ronaldo Camará renovou esta sexta-feira o contrato com o Benfica. Em declarações à BTV, o médio-ofensivo de 18 anos mostrou-se satisfeito pelo "voto de confiança" do clube, vincando o seu desejo em chegar à equipa principal das águias.





"É um voto de confiança do clube no trajeto que tenho vindo a fazer até aqui no Benfica e isso só me motiva mais para continuar a trabalhar para haver mais renovações", assumindo que é preciso "trabalhar" e "dar sempre o máximo" para merecer uma chamada da parte de Jorge Jesus.