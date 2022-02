Rúben Dias e o momento do Benfica: «Tudo o que posso desejar é o melhor desfecho possível»

A propósito da eliminatória entre Manchester City e Sporting nos oitavos-de-final, Rúben Dias fez uma análise à qualidade do plantel leonino, mas não deixou igualmente de dar a sua opinião acerca da realidade atual do futebol português. Fruto do calendário carregado de jogos em Inglaterra, o central de 24 anos acaba por não acompanhar tantas vezes as partidas da Liga Bwin como desejava, ainda que tente estar a par do que sucede no Benfica.A realidade é que sagrou-se campeão nacional ao serviço das águias e, em entrevista à Eleven Sports, avaliou a temporada do seu clube do coração, marcada por alguma irregularidade no que diz respeito às exibições. "Óbvio que o momento do clube não é o melhor. Tenho acompanhado, nem sempre com muita atenção porque não me é possível. Mas sempre que posso e tenho tempo, acompanho. Tudo o que posso desejar é o melhor desfecho possível para o Benfica. E que possam seguir em frente [na temporada]", sublinhou o central acerca do Benfica, atualmente na 3ª posição do campeonato nacional, a quatro pontos de Sporting (2.º) e 10 do líder FC Porto.Além disso, Rúben Dias não deixou de destacar o trabalho que tem vindo a ser realizado na formação do Benfica. O jovem central foi um dos jogadores que vingou no Seixal e mostra-se confiante no surgimento de novas gerações que possam alimentar o plantel principal das águias. "É um misto da cultura do clube com as condições que o clube tem vindo a proporcionar, especialmente nos últimos anos. É muito diferenciado da maioria", vincou.