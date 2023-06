Rúben Dias e o título do Benfica: «Juntei-me à festa em casa com a minha família»

Formado no Benfica, Rúben Dias não passou ao lado das celebrações da conquista do título de campeão nacional das águias no último sábado. Em declarações à Sport TV, o defesa-central do Manchester City, que hoje juntou a conquista da Taça de Inglaterra ao campeonato inglês, assumiu ter celebrado o título encarnado em casa com familiares.

"O Benfica também acabou por se juntar à festa e eu também me juntei à festa em casa com a minha família. Um campeão justo? Claro que sim. Quando uma equipa é capaz de vencer o campeonato é porque alguma coisa fez para o merecer. Agora é momento para desfrutar", disse, em declarações na véspera da final da Taça de Inglaterra, onde os citizens acabaram por bater o rival Manchester United, por 2-1.