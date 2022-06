Rudi Völler vê o Benfica como um bom destino para Götze: «Ele sabe com o que conta lá»

Mario Götze foi pretendido pelo Benfica mas as águias desistiram , para já, do concurso do internacional alemão que marcou o golo da vitória dos germânicos no Mundial'2014. O criativo que alinha no PSV Eindhoven é pretendido agora por Eintracht Frankfurt e Inter Miami mas uma lenda do futebol da Alemanha vê a Luz como um bom destino para Götze."No Benfica ele sabe o que tem. Tem um treinador que o colocará sempre a jogar", frisou Rudi Völler em declarações à Bild TV. O antigo avançado também garante que voltar à Alemanha seria uma boa opção para Götze."Encaixaria bem [no Eintracht Frankfurt]. A euforia na equipa ainda seria maior", reiterou Rudi Völler.