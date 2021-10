Rui Costa aclamado em Vendas Novas: «Não estou a vender banha da cobra»

Aclamado por quase duas centenas de adeptos, acompanhados por um dueto de acordeonistas locais, Rui Costa terminou o dia na Casa do Benfica em Vendas Novas para um jantar com os sócios. Ladeado por Alcino António, pelo líder da casa alentejana, Luís Perdigão, e sempre acompanhado pelo autarca local, Luís Dias, o dirigente chegou cerca de uma hora atrasado depois de ter estado em Albufeira e Faro e deixou uma garantia.





"Não estou a vender banha da cobra", frisou no final de um discurso, que contemplou a aposta na formação e a vontade de melhorar as infraestrutras, tal como já tinha feitou nas outras casas em que esteve. "Todas as equipas, todos os escalões têm de treinar num espaço que diga Sport Lisboa e Benfica. Temos de ter uma cidade olímpica, um centro de alto rendimento. Queremos uma obra desportiva para fazer crescer o clube", salientou.O dirigente também prometeu proximidade com os sócios. "Vamos estar perto dos adeptos e das casas. O Benfica é dos sócios e dos adeptos", descreveu.