Rui Costa: «Acreditamos que vamos estar nos quartos-de-final da Liga dos Campeões»

Rui Costa discursou no arranque da cerimónia Galardões Cosme Damião, referente ao 119.º aniversário do clube, que decorre esta terça-feira na Aula Magna, em Lisboa. O presidente benfiquista preparou um discurso direcionado para os adeptos, mas também para os atletas, reforçando os passos que o clube vem dando do futebol às modalidades, do masculino ao feminino."Caras e Caros Benfiquistas,É com orgulho que nesta cerimónia agraciamos atletas, treinadores, equipas e projetos que se distinguiram ao longo dos últimos 12 meses no universo do Benfica. Assinalamos neste dia de aniversário o profissionalismo e a inovação que nos levam todos os dias a fazer mais e melhor em prol da nação benfiquista. Homenageamos aqueles que pela sua história e pelo seu trajeto no Clube são uma referência para todos nós, e premiamos os parceiros que, lado a lado, continuam a apoiar o nosso projeto.Benfiquistas, nesta cerimónia em que evocamos a memória de Cosme Damião e dos nossos fundadores, deixem-me dizer-vos que bom é estarmos assim novamente reunidos, ultrapassadas, finalmente, todas as restrições da pandemia, para distinguir a nobre causa de servir o Benfica. E são muitos os momentos de orgulho!No plano internacional, mesmo sabendo que competimos com adversários de mercados de outra dimensão, a nossa grandeza obriga-nos sempre a querer vencer. Porque essa é a história do Benfica.Nunca podemos deixar de ambicionar, seja contra quem for, seja onde for. Seja no futebol, seja em qualquer modalidade. Ganhámos finalmente a UEFA Youth League, uma conquista europeia a que juntámos, passados três meses, a Taça Intercontinental da categoria. Celebrámos o notável triunfo da EHF European League de andebol, o título internacional mais importante de um clube português nesta modalidade.Pelo segundo ano consecutivo, algo inédito no atual modelo de competição, acreditamos que vamos estar nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, ao mesmo tempo que lideramos desde a primeira jornada o campeonato nacional.Ainda na vertente europeia, continuamos em prova no andebol, no futsal e no hóquei em patins. Repetimos a presença entre os 16 melhores da Europa do voleibol, e no basquetebol somos o primeiro clube português a reclamar presença na Liga dos Campeões. É esta crescente afirmação internacional que ambicionamos cada vez mais. No Benfica, não pode ser de outra forma! E com cada vez mais títulos e troféus no panorama nacional.Sagrámo-nos campeões de atletismo, basquetebol e voleibol, e ambicionamos conquistas em todas as modalidades.Neste momento, lideramos em sete das dez competições de pavilhão, e assistimos com orgulho a um trajeto cada vez mais sustentado em modalidades que não estiveram tanto em destaque nos últimos anos, como por exemplo acontece com o rugby, onde, estou certo, em breve também seremos vitoriosos.Na vertente feminina, onde o Benfica é um exemplo de aposta na diversidade e na inclusão das mulheres no desporto, somos campeões em título de futebol, andebol, basquetebol, futsal, hóquei em patins e polo aquático.E, por isso, digo com orgulho: Somos o único clube do Mundo com presença em todas as modalidades, num ecletismo que muito nos envaidece.Dimensão nacional. Dimensão internacional. O Benfica é de Portugal e do Mundo, também no feminino.Num projeto que tem apenas cinco anos, marcámos presença pela segunda temporada consecutiva na fase de grupos da Liga dos Campeões.Regressámos às competições europeias no andebol, estreámo-nos no basquetebol, e mantemos uma participação ambiciosa no hóquei em patins.Queremos um Benfica cada vez mais global e eclético, pelo que deixo uma palavra de especial apreço aos nossos atletas olímpicos, cujas medalhas e conquistas de classe mundial têm elevado o nome do Benfica e de Portugal.Este foi também um ano de melhoria significativa no nosso Estádio da Luz, com uma forte aposta nas infra-estruturas.Queremos que o nosso estádio seja sempre o verdadeiro Inferno da Luz. Queremos cada vez mais sentir o orgulho dos nossos adeptos numa experiência de total envolvência benfiquista, para que cada jogo seja uma celebração única, à Benfica!Paixão, emoção, uma chama imensa que pretendemos estender aos pavilhões, onde estamos a mudar para ter cada vez mais Benfica nas bancadas.Ao longo destes 12 meses, reafirmámos também a importância das Casas do Benfica, embaixadores de excelência da nossa paixão por todo o território nacional e além- fronteiras.Destaco neste aniversário a assinatura do protocolo com a Câmara Municipal de Santarém que permite que o novo conceito, as Casas 2.0, sejam um referencial de excelência na relação entre o Sport Lisboa e Benfica e as comunidades locais.Neste dia de aniversário, não posso deixar de sublinhar o extraordinário trabalho desenvolvido pela Fundação Benfica. Uma nobre missão de responsabilidade social em Portugal e no Mundo, com particular destaque no apoio ao povo ucraniano e em prol da paz.Mas queremos mais, muito mais!Se vencemos para elevar o nome do Benfica, só o conseguimos graças ao carinho dos nossos milhões de adeptos, em Portugal e por toda a diáspora, numa paixão global que nos torna inigualáveis.É com alegria que constatamos a adesão de milhares de benfiquistas à nossa família. Mais trinta e nove mil e setenta associados ao longo dos últimos doze meses.É com orgulho que os vemos apoiar as nossas equipas onde quer que seja. É também na nossa casa que se registam as 10 maiores assistências do campeonato. Adeptos incansáveis. Adeptos únicos.São eles, são vocês, somos nós a matriz única do Sport Lisboa e Benfica, aquilo que nos torna tão diferentes e, simultaneamente, tão fortes.A nossa missão é vencer. Vencer, sempre! É essa a natureza do Benfica. É essa a nossa grandeza. É essa a orgulhosa herança dos nossos fundadores e da nossa história, e de todos aqueles que ao longo destes 119 anos fizeram a nossa glória.É com essa ambição que trabalhamos diariamente, numa exigência que queremos permanente para nós próprios, em todos os campos, em todos os escalões e modalidades, sem nenhuma cedência sempre que esteja presente o nome do Sport Lisboa e Benfica.E só dependemos de nós próprios para alcançarmos o que os nossos pergaminhos exigem e os nossos adeptos tanto desejam e merecem.Só dependemos do nosso trabalho, da nossa qualidade, do nosso talento, do nosso compromisso e da nossa ambição. Todos juntos. jogadores, treinadores, dirigentes, colaboradores, sócios e adeptos.Sabemos as dificuldades e os obstáculos que nos esperam.Estamos conscientes de que a nossa grandeza, a grandeza do Sport Lisboa e Benfica,implica que tudo o que nos envolva tenha impacto mediático e sirva, demasiadas vezes, para fazer esquecer muitas outras realidades.Por isso, é imperioso continuarmos unidos, focados e imunes à crescente agitação que um Benfica forte provoca. Unidos, focados e imunes a todo um ruído externo que desponta sempre que lideramos e nos mostramos fortes.Contamos acima de tudo, com a nossa mística, a nossa raça, o nosso querer, a nossa ambição… e, claro, a força imparável dos nossos adeptos. Esta é a nossa alma!E foi com esta alma que nasci, e como cantam os nossos, e que eu acompanho com todo o orgulho… "Até morrer, até morrer… Benfica, até morrer!"Viva o Sport Lisboa e Benfica!", disse.