Rui Costa admite regresso do ciclismo: «Precisamos de um patrocinador que permita avançar»

Na entrevista concedida esta segunda-feira à BTV, Rui Costa foi questionado sobre o eventual regresso do ciclismo ao Benfica e o candidato à presidência do clube garantiu que esse cenário que está em cima da mesa.





"Tenho ouvido muita gente a pedir ciclismo e agrada-me que as pessoas o peçam. Vai ao encontro da raiz popular do clube. Quando pensei no ciclismo é dentro dessa linha, pois faz parte do nosso historial. Estou dependente de arranjar um patrocinador que permita avançar. Desde que sinta confiança e que haja condições de lutar por troféus. Ate lá vou esperar para ter ciclistas que nos façam andar atrás deles na esperança de ganhar as voltas que temos de ganhar", afirmou Rui Costa, que pretende também conquistar títulos internacionais nas modalidades."É uma meta ambiciosa. Não temos de ser pavões. Não se conquista nada sendo pavão. Temos de ser ambiciosos. Se olharmos para as modalidades, somos fortes em termos internacionais. A nossa seleção foi campeã do mundo de futsal. Somos dominantes. Estamos no núcleo de países que dominam a modalidade. Se estamos nesse campo, as nossas equipas têm de ser fortes. Já fomos campeões europeus, de futsal, hóquei. Em termos europeus, não falo só de futebol. somos obrigados a ter essa ambição. Não cresci sem ouvir essas palavras, com a ambição máxima. Sem sermos pavões. Temos de ter a ambição de conquistar tudo. Em relação às modalidades, temos um potencial enorme. Não consigo ver o Benfica a jogar numa competição só para participar", analisou.