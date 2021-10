Rui Costa: «Afirmar o Benfica para um novo ciclo de vitórias»

Rui Costa apelou ao voto no sábado, dia de eleições no Benfica, frisando que o clube "precisa de todos e todos os votos contam". Na mensagem através do direito de antena, na BTV, o Maestro vincou que tipo de Benfica pretende.





"Um Benfica dos sócios e dos adeptos, do futebol e das modalidades, ganhador, sustentável, com a experiência dos ex-atletas e o talento da formação. Um Benfica referência, institucional, desportiva, social e económica, pelo que representa, pelo que faz e pelo que conquista. Um Benfica forte, com clareza, participado, inovador e com sentido de futuro", referiu o atual líder das águias."É com esta paixão, é com esta força, é com esta ambição, é nelas que vamos buscar a energia, a inspiração e o sentido para afirmar o Benfica para um novo ciclo de vitórias e afirmação. No passado como no presente, rumo ao futuro, em Portugal e no Mundo, em todo o lado. É essa a nossa responsabilidade, ganhar pelo Benfica e por todos nós. Um Benfica dos sócios e dos adeptos, do futebol e das modalidades, ganhador, sustentável, com a experiência dos ex-atletas e o talento da formação. Um Benfica referência, institucional, desportiva, social e económica, pelo que representa, pelo que faz e pelo que conquista. Um Benfica forte, com clareza, participado, inovador e com sentido de futuro. No Benfica temos obrigação sempre de trabalhar para ganhar. Por mais competente e profissional que alguém possa ser, é importante contar com pessoas com diversas competências e percursos de vida que somam valor à estrutura profissional do Benfica. Esta é uma lista que mobiliza diversas experiências, competências e renovação, com um conjunto de benfiquistas da minha inteira confiança. Sábado é dia de dar mais força ao Benfica, de dar expressão à nossa paixão pelo Glorioso, com uma grande votação. O meu apelo é que no sábado, como durante os próximos quatro anos, é que participem. Nada está ganho. O Benfica precisa de todos e todos os votos contam. Sejam aquela força positiva que diz sempre presente, seja onde for e contra quem for. Nós estaremos sempre cá. Sábado, 9 de outubro, dê mais força ao Benfica. Vote lista A. Por todos, com todos, pelo Benfica."