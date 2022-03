O presidente do Benfica, Rui Costa, mostrou-se otimista para o jogo da 2ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, admitindo que espera uma boa exibição. "É sempre o mesmo Benfica, um grande Benfica. Há um Benfica que tem tido melhor prestação na Europa do que no campeonato e é esse Benfica que vamos querer ver hoje. Determinado, consciente da importância deste jogo e a fazer tudo para passar a eliminatória", afirmou o dirigente à CM TV após o almoço com a direção do emblema holandês.Questionado se esta é a partida mais importante da temporada para os encarnados, Rui Costa foi claro. "Todos os jogos são importantíssimos e este é importante para a nação benfiquista", referiu Rui Costa, sublinhando a crença na passagem aos 'quartos'. "Sempre confiante! Agradecimento aos adeptos por estarem sempre presentes a apoiar a equipa e a nós compete estar determinados para fazer um grande jogo", reiterou o dirigente.