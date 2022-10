Rui Costa antevê jogo frente à Juventus: «Espero ver o estádio outra vez em polvorosa»

No dia em que a Luz faz 19 anos, Rui Costa espera ver um ambiente infernal no estádio com os adeptos a puxarem o Benfica para a vitória diante da Juventus."É um dia muito especial, que pode definir muito da nossa participação na Liga dos Campeões. Iremos ter mais uma prestação muito positiva neste estádio, com o ambiente que só nós conhecemos e que só nós conseguimos proporcionar. Espero ver outra vez o estádio em polvorosa, como aconteceu frente ao PSG. Um dos nossos maiores orgulhos, que é o nosso estádio, faz hoje 19 anos", disse o presidente dos encarnados, à BTV, após um almoço institucional com os dirigentes da Juventus.O dirigente voltou a falar das obras no estádio e disse que os adeptos podem ver já encontrar alguns objetos novos na Luz. "Já vão ver algumas surpresas, mas que ainda não vão estar ativas. Dentro daquilo que está prometido, começámos as obras de remodelação de algumas coisas e que vão dar ao Estádio da Luz ainda mais luz", concluiu.