Benfica já fez participação disciplinar: «Que não seja esse barulho externo a condicionante do campeonato»

Rui Costa abordou esta terça-feira, antes da partida do Benfica para Milão para defrontar o Inter, na 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões - amanhã pelas 20 horas -, os casos de arbitragem deste fim de semana da Liga Bwin, tanto no Chaves-Benfica como no FC Porto-Santa Clara "Benfica vai fazê-lo [participação] mas nem deveria. O CD foi tão célere a abrir um processo ao Benfica há pouco tempo por notícias que apareceram nos jornais, nem deveria ser o Benfica a ter de manifestar-se numa situação destas. Vocês noticiaram durante a semana toda algo que é lamentável. Nem vale a pena estarmos a falar do fim de semana, mas sabemos o que essa pressão originou. Não devíamos ser nós a fazer uma participação. Posso adiantar que já fizemos até. Que não seja esse barulho externo a condicionante deste campeonato. Com toda a certeza, até porque conheço jogadores e equipa técnica, sei o valor que temos, que é assim que todos juntos e unidos - até porque foi assim que chegámos até aqui - vamos chegar ao 38 com toda a certeza", explicou.O Benfica já havia apontado, após o jogo com o Chaves, na sua newsletter diária , a "declarações públicas com o objetivo claro de pressionar a arbitragem e, especificamente, condicionar a atuação do VAR".