Rui Costa anuncia que resultados da auditoria à SAD do Benfica serão revelados em setembro

Rui Costa deixou um longo discurso à nação benfiquista pouco depois do início da Assembleia-Geral do clube esta quinta-feira, no qual assegurou um reforço do investimento para a nova temporada, tanto no futebol como nas modalidades, tendo como "objetivo principal vencer".Nesse sentido, o presidente do Benfica garante querer "oferecer cada vez melhores condições" às equipas, num processo que passará pela já anunciada transição da equipa feminina de futebol para o Benfica Campus, mas também à requalificação de "espaços vitais na Cidade Universitária para o futebol de formação" e ainda o início, no arranque deste mês, da obra da primeira Casa do Benfica 2.0, em Santarém, que será inaugurada em setembro.Por outro lado, o presidente das águias falou da auditoria às contas da SAD, anunciando que a "empresa de auditoria encarregue deste trabalho se comprometeu a entregar o Relatório Final no mês de setembro", momento no qual será comunicado aos associados. Por outro lado, outra revelação foi feita quanto à revisão dos estatutos, que já conta com um projeto concluído e será colocado a discussão de todos os sócios já em julho."É com orgulho benfiquista pela conquista do 38 que me apresento diante de vós para deliberarmos sobre o orçamento e o plano de atividades para a época 2023/24. Um tributo a todos os benfiquistas, porque este tão desejado campeonato é de todos nós.Não só no futebol, mas também nas modalidades e no futebol feminino, a estratégia de primazia na aposta desportiva, começa a dar frutos.Somos tetracampeões no voleibol masculino e polo aquático feminino, tricampeões no futebol feminino, bicampeões no basquetebol masculino e no andebol feminino. E somos decacampeões no hóquei feminino, algo inédito na história do Sport Lisboa e Benfica.Para se ter uma ideia mais clara, as 10 equipas seniores de pavilhão, disputaram esta época, até ao dia de hoje, 31 competições, vencendo 19 troféus, sendo 4 campeonatos nacionais, 6 Taças de Portugal, 6 Supertaças e 3 Taças da Liga e outros.Vencemos mais de metade do que estava em disputa, mais do que todos os nossos adversários juntos. Esta é a força do Benfica!Mas não queremos ficar por aqui. Estamos ainda a disputar três finais, no futsal masculino e feminino e no hóquei em patins masculino, e tudo faremos para conquistar esses três troféus.Peço, por isso, uma calorosa salva de palmas para todos os nossos campeões e todas as nossas campeãs que elevaram o nome e a glória do Benfica.Exigência e títulos tem sido a política desta Direção, assente numa estratégia de investimento na melhoria desportiva das nossas equipas, mas mantendo o equilíbrio financeiro no respeito pelo futuro do clube. São estes os pressupostos do Orçamento que hoje vos apresentamos: competitividade para as nossas equipas, exigência nos resultados e equilíbrio financeiro.No entanto, para conseguirmos assegurar estes investimentos precisamos de reforçar a capacidade de atrair recursos, seja através da sponsorização e do aumento do número de associados seja através de outras formas e projetos em que estamos a trabalhar.Tendo sempre como objetivo principal vencer, queremos oferecer cada vez melhores condições às nossas equipas.É nesse âmbito que vamos avançar com a transição da equipa feminina de futebol para o Benfica Campus; vamos também requalificar espaços vitais na Cidade Universitária para o futebol de formação; iniciámos no dia 1 de junho a obra da primeira Casa do Benfica 2.0, em Santarém, que será inaugurada em setembro.Para além das questões desportivas e de orçamento, há outros temas sobre os quais a direção não deixou de trabalhar sobre eles, como prometido, e dos quais gostaria de salientar dois.Relativamente à auditoria, que se prolongou no tempo tão só pela enorme complexidade de tudo o que foi examinado, pelas centenas de gigabytes de informação analisada, posso avançar que a empresa de auditoria encarregue deste trabalho se comprometeu a entregar o Relatório Final no próximo mês de setembro, momento em que o comunicaremos aos associados.Sobre a revisão dos estatutos, gostaria de relembrar aquilo que vos pedimos na última assembleia geral: foco total na época desportiva, na conquista do 38, com o compromisso de, finalizada a época, rapidamente tratarmos deste tema. Muito bem. Posso informar hoje que o projeto de revisão dos Estatutos está concluído e será colocado a discussão de todos os associados já no próximo mês de julho.Caros consócios,Vencer é a nossa missão. Vencer sempre a nossa maior ambição, para tornar o Sport Lisboa e Benfica cada vez mais glorioso.Orgulha-me ver o nosso estádio e os nossos pavilhões cheios e a bater recordes de assistências.Orgulha-me o ambiente extraordinário que se vive no nosso estádio e pavilhões, carregado de fervor benfiquista, e que empurra as nossas equipas para a vitória, como ainda ontem pudemos assistir no hóquei patins.Orgulha-me termos voltado a criar a nossa fortaleza. Na Luz, como se costuma dizer, mandamos nós.Resta-me agradecer a vossa presença. Estamos à vossa disposição para prestar os esclarecimentos que entenderem necessários relativamente ao orçamento que será apresentado já a seguir e, depois da votação, a outros assuntos da vida do nosso querido clube.Com elevação, à Benfica.Viva o Sport Lisboa e Benfica"