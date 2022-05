Rui Costa aplaude juniores: «Que época brilhante, que trajeto notável...»

O Benfica divulgou etse domingo uma mensagem de Rui Costa dirigida à equipa de juniores que ontem se sagrou campeã nacional da categoria . É o 25.º campeonato do escalão para os encarnados, que terminaram com os mesmos 33 pontos do que o FC Porto - que goleou o Estoril por 6-0 - mas valeram-se da melhor diferença entre golos marcados e sofridos, visto que terminaram com saldo positivo de 21 golos (marcaram 35 e sofreram 14) contra os 20 dos dragões (29 marcados e 9 sofridos)."É com renovado orgulho e vaidade que vos endereço os parabéns pela conquista do Campeonato Nacional de juniores. Que época brilhante, que trajeto notável que culmina, para muitos de vós, com a conquista deste campeonato e o título de Campeão Europeu. Parabéns aos jogadores, equipa técnica, staff e a toda a direção do Benfica Campus. A vossa excelência e superação é uma referência e um orgulho para todos no Sport Lisboa e Benfica".