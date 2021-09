Rui Costa apresenta equipa para "construir novo ciclo de vitórias"

Rui Costa falou pela primeira vez da lista de nomes que o irá acompanhar na candidatura à presidência do Benfica, tendo salientado que esta é uma equipa que pretende devolver o clube da Luz à glória.





"Quero agradecer aos que se disponibilizaram para os novos desafios. Estamos aqui para sermos mais fortes, ganhadores e liderarmos em Portugal e no Mundo. Esta é parte da minha equipa, gente qualificada, competente e com amor ao Benfica. Como cada um dos nossos sócios. A outra parte são todos os que querem um Benfica competitivo, ganhador e criador de referências. É a soma de todos que fará mais forte o Benfica, num processo democrático focado no essencial, transparente e aberto à participação de todos", vincou o antigo jogador que irá disputar a presidência das águias num vídeo divulgado no site da candidatura, onde deixou ainda uma outra promessa aos sócios: "Seremos intransigentes na defesa dos superiores interesses do Benfica. Só o Benfica importa, é por ele que aqui estou e aqui estamos, contando com a vossa paixão, participação e confiança".Refira-se que a lista de Rui Costa será composta por oito vice-presidentes: Sílvio Cervan, Fernando Tavares, Jaime Antunes, Domingos Almeida Lima e Rui Passo, que transitam da anterior direção, aos quais se juntam Luís Mendes, Manuel de Brito e José Gandarez.Fernando Seara será o presidente da MAG, enquanto Fonseca e Santos foi o escolhido por Rui Costa para encabeçar a lista ao Conselho Fiscal. Um grupo de pessoas que muito orgulha Rui Costa: "Na minha experiência de vida, sei bem da importância das equipas para a construção dos resultados que queremos. No Benfica, temos a obrigação sempre de trabalhar para ganhar. Por mais competente e profissional que alguém possa ser, é importante contar com pessoas com diversas competências e percursos de vida que somam valor à estrutura profissional do Benfica", assinalou.