Rui Costa: «Aspiração de uma época diferente, coroada com os títulos»

"A forma atempada e criteriosa como foi planeada esta nova temporada consolida a aspiração de uma época diferente, coroada com os títulos e as alegrias que todos os benfiquistas anseiam. O singular apoio dos nossos adeptos, o carinho e o fulgor que trazem a cada jogo, dentro e fora do Estádio da Luz, fará toda a diferença nos momentos decisivos", reiterou o dirigente dos encarnados.Caras e Caros Consócios,A Ambição de vencer é a razão primeira e última da nossa vivência. É com esse desígnio que dia após dia, num compromisso permanente para com todos os benfiquistas, procuramos engrandecer o nosso Clube. Projetá-lo, firmá-lo ainda mais glorioso no inelutável propósito de garantir os títulos que os nossos adeptos merecem. Troféus que lhes são dignos e reclamam por direito próprio! Porque é esse o insigne legado que, juntos, geração após geração, temos vindo a edificar ao longo destes mais de 117 anos de vida do Sport Lisboa e Benfica.Ambição de triunfar no Futebol Profissional, nos diversos escalões da Formação e nas Modalidades. No impetuoso desejo de sustentar ainda mais a aposta estratégica de sucesso encetada no desporto feminino com títulos de campeão no Basquetebol, no Hóquei em Patins, no Futsal e no Futebol, com as nossas atletas a afirmarem-se pela excelência e superação.Ambição na abordagem criteriosa como a nova temporada foi preparada, com uma renovação estratégica de algumas lideranças, no ajuste e no reforço qualitativo dos plantéis das diferentes Modalidades. O regresso dos nossos adeptos aos pavilhões com a paixão, o entusiasmo e o calor humano que tal envolve - a par das mudanças empreendidas - será determinante para a prossecução dos momentos de êxito e consagração que todos almejamos. É indisfarçável, obrigatoriamente pesado, o sentimento de frustração quando uma época se explana aquém dos pergaminhos do Sport Lisboa e Benfica. Pelo que a motivação é redobrada.Ambição no futebol profissional com o apuramento para a Liga dos Campeões, cuja décima presença nos últimos doze anos comprova a consistência de um trajeto de sucesso trilhado ao longo da última década. A forma atempada e criteriosa como foi planeada esta nova temporada consolida a aspiração de uma época diferente, coroada com os títulos e as alegrias que todos os benfiquistas anseiam. O singular apoio dos nossos adeptos, o carinho e o fulgor que trazem a cada jogo, dentro e fora do Estádio da Luz, fará toda a diferença nos momentos decisivos.Ambição numa relevância social crescente como só o Sport Lisboa e Benfica orgulhosamente personifica, através da sua Fundação e das suas Casas espalhadas pelo país e pelo Mundo. Nos tempos conturbados deste último ano e meio, de reorganização social e económica provocada pelas consequências da pandemia de Covid-19, assumimos uma responsabilidade social ainda mais premente e preciosa no apoio aos que mais carecem de um gesto solidário. São também esses os valores que forjam a nossa identidade e fundam a grandeza do Sport Lisboa e Benfica.Ambição de credibilidade, estabilidade e solidez económica num enquadramento internacional ainda mais desafiante, marcado pela quebra generalizada de receitas na indústria do desporto. Em contexto adverso de retração económica global soubemos consolidar um horizonte de confiança e otimismo, numa estratégia de sustentabilidade que espelhaa confiança dos nossos parceiros na robustez institucional, financeira e desportiva do Sport Lisboa e Benfica.A nossa missão é vencer. Vencer, sempre! E Pluribus Unum