Rui Costa assegura mais mexidas no plantel do Benfica e deixa garantia em relação a Jesus

Rui Costa abordou, em entrevista à TVI, o mercado de transferências e garantiu que haverá mais mexidas no plantel do Benfica, mesmo que as águias falhem a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões.





"Tivemos como prioridade preencher o meio-campo, considerada uma das nossas lacunas, e trouxemos dois médios, que podem fazer parte destes jogos da Champions. O mercado não está fechado, temos de ser cautelosos mas ambiciosos, até final haverá mais mexidas, independentemente da Champions. E serão dirigidas por mim. Sou o presidente, assumo as responsabilidades", afirmou.O presidente dos encarnados afastou ainda qualquer possibilidade de Jorge Jesus deixar o clube. "Jorge Jesus é o treinador do Benfica e continua a ser. Não se pensa noutra cosia que não seja isso. É um treinador com enorme sucesso. A época correu extremamente mal a todos por variadíssimas razões. Estamos a partir para uma nova época com uma ambição tremenda, a ambição que todos os benfiquistas querem. Jorge Jesus é o treinador do Benfica", assegurou Rui Costa, acrescentando: "Estamos com os nosso objetivos e ainda não começámos a época e já discutimos se fica ou não. Vamos chegar à Champions e Jorge Jesus fará o seu caminho no Benfica como fez no passado. Este clube não pode falhar este ano."