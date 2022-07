Rui Costa assistiu à festa encarnada

O presidente do Benfica, Rui Costa, viajou até ao Estádio Algarve no autocarro da equipa, e até entrou nos balneários trocando algumas impressões com o técnico Roger Schmidt. Logo neste momento, o líder encarnado foi aplaudido pelas dezenas de adeptos que esperaram longos minutos pelo autocarro, mas a grande ovação ouviu-se minutos depois quando o dirigente ocupou o seu lugar na tribuna.

Dado o desfecho do jogo e o bom futebol praticado pelas águias, especialmente na primeira parte, o ânimo dos adeptos encarnados foi aumentando e, no final do encontro, quando foi entregue o troféu, os espectadores fizeram o habitual pedido "dá-me o 38!" quase em uníssono. Este ambiente de festa prosseguiu minutos depois fora do estádio, junto aos balneários. Os jogadores do Benfica iam saindo sob fortes aplausos e com inúmeros pedidos para posarem para as habituais fotografias. Foi também neste espaço que Rui Costa escutou a última ovação antes de agradecer o apoio e entrar na sua viatura.