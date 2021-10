Rui Costa atento ao Portugal-Luxemburgo: «Tenho um sentimento grande pela Seleção»

Recém-eleito presidente do Benfica, Rui Costa deslocou-se ontem ao Algarve para acompanhar o Portugal-Luxemburgo, fazendo uma pausa no trabalho que tem à frente do clube da Luz.





"Hoje vim ver a Seleção e está tudo controlado lá em cima", afirmou o agora dirigente em declarações à RTP3. Por outro lado, salientou a forte ligação com a turma das quinas: "Fiz 94 jogos pela Seleção, tive esse privilégio, portanto claro que tenho um sentimento grande pela Seleção."