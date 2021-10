Rui Costa: «Benfica é um exemplo internacional ao nível da gestão»

No discurso feito este domingo, aquando da inauguração da Casa do Benfica da Figueira da Foz, Rui Costa elencou vários "eixos estratágicos" que pretende que "venham a marcar positivamente o futuro" dos encarnados, nomeadamente ao nível da "sustentabilidade financeira".





"Estamos focados na estabilidade económica e financeira, em diversificar fontes de financiamento e em assegurar relações com acionistas, investidores e entidades financeiras. O Benfica de hoje é um clube moderno, organizado, responsável e sustentável, credível e preparado para continuar a vencer. É um clube que a todos, sem exceção, deve encher de orgulho. E é, também, um exemplo internacional ao nível da gestão. Nos últimos anos, por exemplo, triplicámos as receitas do clube, atingindo a marca dos 300 milhões, algo impensável até há bem pouco tempo. A nossa prioridade será sempre ganhar. Serão sempre projetos desportivos fortes e vencedores que nos guiarão, mas sem nunca comprometer a saúde financeira do clube. Sem nunca comprometer o futuro do Benfica", afirmou.