Rui Costa: «Benfica tinha 45 milhões em 2000 para me contratar? Se tivesse, vinha mais cedo»

Na reta final do debate entre candidatos à presidência do Benfica, houve a hipótese de ambos poderem fazer questões diretamente ao adversário. Francisco Benitez, a dado momento, disse que Rui Costa podia ter voltado mais cedo ao clube como jogador, algo que este contestou.





"Podia ter chegado mais cedo? Isso mostra o desconhecimento. Como podia regressar? Sabe por que regressou o Nuno Gomes? O Nuno Gomes regressa ao Benfica porque rescinde, a Fiorentina entra em falência. O Benfica tinha 45 milhões em 2000 para me contratar? Se tivesse, eu tinha vindo mais cedo. A questão não fui o Rui Costa. Teve a ver com o meu valor, que felizmente consegui alguma coisa na vida. Os meus valores eram demasiado altos. Fui da Fiorentina para o Milan com 29 anos por 43 milhões de euros. O Benfica estava em condições de me contratar?", vincou o Maestro."Não sou um elemento de campanhas eleitorais. Não apareci no Benfica para as eleições. É sobejamente conhecido pelos benfiquistas o que fiz pelo Benfica e o que prescindi da minha vida e da carreira para servir o Benfica. Se não conhece, devia informar-se. Nestes três meses foi muita coisa feita. O Benfica tem o seu historial. Faço parte dessa história para o bem e para o mal. Diz que perdi sete campeonatos, mas ganhei seis. Não sei quantos ganhou. Parece que só existo para o mal do Benfica. O meu benfiquismo permite-me aguentar. Tem de reconhecer alguma coisa de bom. As pessoas que me conhecem e que não queiram criticar tudo conhecem o meu benfiquismo, a seriedade e lealdade por este clube. Dei mostras toda a minha vida ser do Benfica, leal ao clube e com uma grande paixão pelo Benfica. Os meus dias falam por si só. Não tenho de anunciar o verão de 93, a minha ida para Itália, o meu regresso ao Benfica, a minha posição hoje", disparou Rui Costa.