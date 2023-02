Rui Costa canta com os adeptos do Benfica após o golo de Neres frente ao Club Brugge

Rui Costa não escondeu a satisfação pelo resultado e exibição do Benfica na deslocação ao terreno do Club Brugge, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Após o segundo golo da equipa, apontado pelo brasileiro David Neres, o presidente das águias foi 'apanhado' a cantar com os seus adeptos encarnados pela tranmissão televisiva do encontro.