Rui Costa: «Cartão do adepto está a impedir-nos de lançar já o Red Pass»

Durante um almoço com sócios do Benfica em Albufeira, Rui Costa abordou a questão do cartão do adepto e explicou que o processo está a impossbilitar que os bilhetes de época (o chamado Red Pass) sejam colocados à venda.





"Temos de estar à cabeça dos problemas do futebol, com a Federação, a Liga e várias instituições. Temos de assumir as nossas responsabilidades em todos os campos. Relativamente ao cartão do adepto, o Benfica está e vai estar bem presente. Tivemos um ano e meio sem adeptos no estádio. Vocês estiveram um ano e meio sem poderem ver as vossas equipas. Quando se começa a regressar aparece o famoso cartão, que nos está a impedir até, neste moento, de lançar já o Red Pass", começou por referir Rui Costa."Temos duas zonas enormes fechadas com pessoas que tê Red Pass e que vamos ter de alojar noutro lado. Espero poder lançar o Red Pass o mais rápido possível. Sei que é quase um título para cada um de nós ter o Red Pass. o cartão do adepto leva-nos 4 mil lugares no estádio e tenho 4 mil Red Pass naquela zona. Ao fim de ano e meio sem público no estádio - claro que foi culpa da pandemia, é um facto -, mas agora, meus senhores, devolvam-nos os adeptos ao estádio. Nós precisamos deles", acrescentou o candidato da Lista A às eleições de sábado.