Rui Costa com 'bicada' ao Sporting: «Ainda não tivemos nenhum perdão bancário...»

Na avaliação ao mercado de verão no Benfica, Rui Costa falou da situação financeira da SAD encarnada e deixou uma 'bicada' ao rival Sporting."Fizemos 128 milhões brutos, mais 33 em suspenso. Ficaram retidos 10 por cento em comissões nestas transferências de saídas, são inevitáveis. Disse na conferência de apresentação dos resultados que apontámos muito à parte desportiva. Sabíamos que tínhamos de ter atenção à parte financeira, cumprimento de tesouraria, que tinha de estar salvaguardada. Viver com os ativos que temos, ainda não tivemos nenhum perdão bancário. É assim que temos de trabalhar. Fizemos um exercício muito equilibrado, preenchendo no plantel o que havia para preencher", atirou o presidente das águias, numa referência às reestruturações das dívidas dos leões ao Millennium bcp e Novo Banco Refira-se que, sensivelmente à mesma hora, Frederico Varandas falava à Sporting TV e deixava uma indireta às águias, pelo prejuízo de 35 M€ em 2021/22, em contraponto com os 25 M€ positivos da SAD verde e branca: "Nós nunca vamos cair na tentação do populismo de ganhar amanhã, a curto prazo, podendo hipotecar o futuro do clube. Jamais o fizemos e nunca o vamos fazer. Existe sempre a tentação de ganhar para amanhã. E jamais a popularidade de um presidente pode estar acima do clube."