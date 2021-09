Rui Costa começa campanha eleitoral no sábado em Barcelos

Rui Costa dá início à campanha eleitoral com vista às eleições presidenciais já no sábado com uma visita à casa do Benfica em Barcelos, a partir das 21h30, que acontecerá depois da partida dos encarnados na casa do V. Guimarães (18 horas).





O presidente demissionário e o assumido candidato à presidência das águias continuará pelo Norte no dia seguinte. No domingo, Rui Costa terá novo encontro com os sócios a partir das 16 horas, na Casa do Benfica de Vila Nova de Gaia.Ambas as ações requerem a apresentação de um teste Covid-19 negativo ou de um certificado de vacinação, sendo que a lotação dos estabelecimentos está limitada.Recorde-se que o sufrágio eleitoral acontece a 9 de outubro.