Rui Costa confirma candidatura à presidência do Benfica: «Jamais poderia deixar de responder a esta chamada»

Rui Costa oficializou esta terça-feira a sua candidatura à presidência do Benfica. Numa conferência de imprensa na qual apenas leu uma curta nota - sem direito a perguntas -, o atual líder das águias lembrou o seu passado no clube e assumiu que na Luz se vive "um dos momentos mais desafiantes da história do clube".





"É com o Benfica no coração que anuncio a minha candidatura à presidência do Benfica. São muitas a razões. Não será surpresa se disser que respiro Benfica desde que nasci. Faz amanhã 30 anos que fiz o primeiro jogo oficial com a camisola do clube, um dia que nunca esquecerei. Foi no Benfica que me fiz homem. Foi o Benfica que me projetou para o Mundo. Foi no Benfica que vivi muitas das maiores emoções da minha vida. Este é um dos momentos mais desafiantes da história do Sport Lisboa e Benfica. O clube precisa de todos os benfiquistas. E eu jamais poderia deixar de responder à chamada", começou por dizer.Rui Costa pretende "um futuro ganhador", com "a ambição de reconduzir o Benfica ao caminho da glória". E deixou claro que o clube "é de todos os benfiquistas" e que isso "nunca esquecerá."É tempo de responsabilidade, de união e de afirmação de um sentido de futuro. Apresento-me a eleições com a ambição de reconduzir o Benfica ao caminho da glória. Apresento-me com o propósito de unir todos aqueles que amam o clube, como eu. Apresento-me orgulhoso da nossa história e convicto de que construiremos um futuro ainda mais radioso. Comprometo-me aqui, perante todos os benfiquistas, a dedicar toda a minha energia e toda a minha sabedoria para iniciar um novo ciclo de vitórias. Uma missão que assumo consciente da superior e singular dimensão do Benfica no plano institucional, social, económico e desportivo, tanto em Portugal como no mundo. Uma história e um presente ímpares que a todos enobrece. Vencer é a minha exigência, a mesma que sempre senti quando enverguei o nosso manto sagrado. Trabalho, clareza, rigor e proximidade com os sócios e todos os nossos adeptos vão ser os meus principais objetivos. Nos próximos dias darei a conhecer o meu programa de ação e a equipa que me acompanhará num projeto que é de futuro. Um futuro ganhador, à Benfica! Este é um projeto aberto à participação de todos, centrado no engrandecimento do Benfica, que é o que mais nos apaixona e mais nos motiva. O Benfica é de todos nós, de todos os benfiquistas, e isso eu nunca esquecerei. Com todos, por todos, Pelo Benfica", concluiu.