Rui Costa confirma rescisão de André Almeida: «Será sempre um dos nossos»

Rui Costa confirmou esta quinta-feira a rescisão de contrato de André Almeida, depois de 12 anos de ligação aos encarnados. "O André é um dos nossos, são muitos anos a servir o clube, um jogador que esteve nos últimos 15 títulos do clube. Merece o respeito de todos nós", começou por dizer o presidente do Benfica, revelando os motivos que levaram as duas partes a tomar o rumo da rescisão contratual.

"Chegámos a esta conclusão porque o André depois da lesão dele teve pouca utilização. Acabava contrato no fim da época e dando-lhe a rescisão no último dia de mercado dá-lhe a possibilidade de escolher já outro destino, caso contrário podia ficar sem minutos e sem escolha de outro projeto. Assim pode escolher outro projeto. Mas será sempre um dos nossos, deu muito ao Benfica. Nem sempre compreendido mas sempre de extrema importância", ressalvou, em declarações ao canal oficial do clube.