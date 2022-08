Rui Costa consternado com morte de Chalana: «O maior génio do futebol português»

O presidente do clube da Luz sublinhou: "Todos nós que vivemos o clube temos memória de Chalana, cada um à sua maneira, quanto mais não seja como adepto, por vê-lo fazer tanta coisa boa que fez nos campos. Tive a oportunidade de trabalhar com ele e conhecr a pessoa fantástica e humana que era. Tenho inúmeras memórias dele."



Rui Costa, de 50 anos, começou por fazer notar: "É de facto um dia muito triste para toda a nação benfiquista, diria até um dia muito triste para todos os amantes do futebol. O nosso génio, após sofrer tanto nestes últimos tempos, acabou por curiosamente escolher o dia 10 para nos deixar e partir em paz. É um dia muito triste para todos nós, por ver partir um dos maiores génios do futebol nacional, um dos maiores símbolos do clube. Terá com toda a certeza um lugar na história do clube para sempre, por tudo aquilo que ele fez, por aquilo que ele foi e por todas as memórias de grande satisfação que temos dele."

Visivelmente consternado pelo desaparecimento de Fernando Chalana, Rui Costa lembrou o início dos problemas do Pequeno Genial. O antigo extremo do Benfica e da Seleção foi o último treinador de Rui Costa, em 2008, antes de terminar a carreira de futebolista. Foi uma época conturbada para as águias. Fernando Santos orientou a equipas nos primeiro jogos, dando lugar a José Antonio Camacho, que viria a ser substituído por Chalana."Foi meu treinador no último ano e posso até adiantar que esse mesmo ano acabou por ser o início do problema dele, pela forma como se empenhou naquele período em que não estávamos bem e tentou segurar a equipa até final da época. Foi o meu último treinador, inclusive, e sentimos, por tudo aquilo que tentou dar à equipa e não estávamos a conseguir… Sentimos isso no início dos problemas dele. Isso também revela a paixão e a dedicação pelo clube", lembrou o líder dos encarnados, à BTV.Falando ainda na Dinamarca, antes do regresso a Portugal, Rui Costa deixou uma promessa. "Prefiro evidentemente guardar, enquanto meu treinador, os momentos felizes dele, os meiinhos connosco, a intensidade e a paixão que tinha pelo futebol e pelo Benfica. Estamos a falar daquele que todos nós consideramos o maior génio do futebol português. Enquanto presidente tudo farei para que a memória dele esteja bem presente em todos os benfiquistas."