Rui Costa convida adepta centenária

Maria de Lurdes é uma fervorosa adepta do Benfica que fez anteontem 100 anos e não poderia pedir uma surpresa melhor tendo em conta a sua paixão pelo Benfica. Vai assistir ao jogo frente ao Casa Pia na tribuna presidencial da Luz ao lado de Rui Costa. Como? O convite surgiu precisamente do líder das águias.

Como foi relatado por um adepto benfiquista, Manuel David Percheiro, nas redes sociais, os familiares da centenária adepta queriam preparar-lhe uma surpresa para assinalar a data especial. Nessa medida, o marido da neta, um adepto sportinguista, contactou os serviços do clube da Luz para conhecer as possibilidades em cima da mesa.

Numa primeira instância , os encarnados deram uma resposta padrão e que não foi propriamente ao encontro das expectativas. "Parabéns à sua familiar mas não há muito a fazer. Segue aqui o link da nossa loja", responderam os serviços do clube, segundo a publicação de Manuel David Percheiro, o que foi confirmado pelo nosso jornal.

Ao conhecer o caso, Rui Costa puxou mesmo para si a resolução e preparou um vídeo, na tarde de segunda-feira, com uma mensagem para Maria de Lurdes. Desejou-lhe um feliz aniversário e convidou-a para assistir ao encontro a seu lado, originando reação de alegria na sala. A ferrenha benfiquista já estava equipada na celebração do aniversário, com uma camisola com o número 100 nas costas, e agora vai poder voltar a vestir-se a rigor em pleno Estádio da Luz, numa jornada que está marcada para o fim-de-semana de 4 e 5 de fevereiro.