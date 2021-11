Rui Costa critica DGS: «Belenenses SAD tem em casa jogadores que testaram negativo»

Rui Costa criticou a posição da Direção-Geral da Saúde no imbróglio que levou a que o Belenenses SAD-Benfica fosse mesmo disputado."Isto agora vai ter de se analisar. A própria DGS deveria ter uma outra posição sobre este assunto. Nós também não sabemos se estamos em risco por irmos para dentro de campo. O ano passado alertámos para isso, não sei se amanhã aparece mais algum elemento com Covid-19 e se passou para os nossos. É um assunto de saúde pública. O Benfica vai apanhar o Sporting, Dínamo Kiev e duas vezes o FC Porto, acham que queríamos correr este risco? Depois de tudo o que se passou o ano passado? Não, não queríamos", referiu o presidente do Benfica em conferência de imprensa"Respeito os regulamentos e por isso é que fui para dentro de campo, juntamente com a equipa. O Belenenses tem em casa hoje uma quantidade elevada de jogadores que não estão com Covid. Temos de perceber qual é a regra aqui. Se voltamos ao princípio ou se fazemos o que temos vindo até aqui. Ainda bem que o Belenenses SAD fez testes aos seus jogadores, não eram obrigados. Não sei por que ficaram em casa. Sou presidente do Benfica, não sou da DGS. Se o jogador tivesse positivo estaria em casa e os outros estariam prontos para jogar. Era isto que se fazia. Hoje não foi assim. Tudo isto, à conversa com o presidente do Belenenses SAD", garantiu Rui Costa.