Rui Costa critica Vieira por tentar vender ações ao 'Rei dos Frangos': «Podia ter sido feito noutros moldes»

Relativamente à operação Cartão Vermelho e acusações a Luís Filipe Vieira, Rui Costa deixou claro, numa entrevista ao 'Expresso', que "se estivesse envolvido ou conivente com alguma coisa, não estava nesta posição". "Se for como estão a ser ditos e analisados, é muito simples de perceber que mais ninguém está envolvido nos processos", referiu o atual presidente e candidato às eleições de hoje.





No entanto, Rui Costa não deixou de lamentar a forma como Vieira planeou vender as suas ações a José António dos Santos (conhecido como 'Rei dos Frangos'), que procurava reunir 25% das ações da SAD, para posterior venda a John Textor. "Sinto que poderia ter sido feito noutros moldes, pelo menos nós termos conhecimento disso. Às escondidas? Sei é que não chegou à administração."Rui Costa remeteu para outra altura abordar o futuro de Jorge Jesus, argumentando não ser o momento certo para discutir o assunto, devido ao ato eleitoral. "Não estamos distraídos com isso [Jesus acaba contrato no final da época]. Mas haverá um tempo para discutirmos esse tema. Está tudo controlado", assegurou Rui Costa, que comentou depois a importância acrescida que Rui Pedro Braz terá caso o antigo jogador dos encarnados seja eleito presidente: "Ganha importância, também, fruto não só da minha passagem para presidente. É fruto do trabalho que ele desenvolveu neste período, que nos dá, dá-me a mim pessoalmente, uma confiança extrema. Enormes capacidades, enorme benfiquismo, ter conseguido juntar uma coisa a outra na mesma pessoa. Estou extremamente satisfeito".