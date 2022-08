Rui Costa dá os parabéns a Fernando Pimenta: «Extraordinário percurso que a todos nós orgulha»

Rui Costa deu este domingo os parabéns a Fernando Pimenta, que conquistou a medalha de ouro em K1 5.000 metros no Campeonato da Europa de canoagem.O presidente do Benfica considera o atleta do Benfica "um notável exemplo para os mais jovens" e diz ser "uma enorme honra poder contar com a sua presença no projeto olímpico" do clube."É com um enorme orgulho que endereço os parabéns ao nosso canoísta Fernando Pimenta pela conquista da medalha de ouro no K1 5000 metros. Nos Campeonatos Europeus de Munique, a resiliência impôs-se de forma ímpar, coroada com a vitória de hoje.Esta é a merecida recompensa por todo o desempenho realizado ao longo deste ano em particular, vindo a juntar-se às outras medalhas já obtidas na mesma competição – bronze em K1 500 metros e prata em K1 1000 metros.Fernando Pimenta é um dos grandes desportistas do nosso país, um notável exemplo para os mais jovens. Por isso, é uma enorme honra poder contar com a sua presença no Projeto Olímpico do Sport Lisboa e Benfica.Parabéns pela conquista da 121.ª medalha em provas internacionais. Um extraordinário percurso que a todos nós orgulha."