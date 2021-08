Rui Costa dá os parabéns a Fernando Pimenta: «Os benfiquistas estão orgulhosos»

Rui Costa está na Rússia a acompanhar a equipa de futebol do Benfica, que hoje defronta o Spartak Moscovo na 3.ª eliminatória da Liga dos Campeões, mas não deixou de acompanhar o feito do canoísta Fernando Pimenta, atleta dos encarnados que esta madrugada alcançou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos, em K1 1000 metros.





"Parabéns, Fernando Pimenta, pelo feito alcançado esta madrugada, em Tóquio, com a conquista da medalha de bronze em K1 1000.Os portugueses, e os benfiquistas em particular, estão orgulhosos", considerou o presidente do Benfica, numa mensagem deixada no site do clube."Quero ressaltar o empenho e o espírito de superação que te permitiram elevar, de novo, o nome de Portugal nos Jogos Olímpicos, em mais um exemplo de excelência para toda a nação benfiquista. Obrigado pela alegria que deste ao País e ao Benfica", concluiu Rui Costa.