Rui Costa dá pontapé de saída no projeto Casas do Benfica 2.0: «Queremos aproximar adeptos do estádio»

As Casas do futuro do Benfica: veja o projeto que arrancará em Santarém



Rui Costa assinou esta quarta-feira à tarde, em Santarém, o protocolo para a criação da primeira Casa do Benfica 2.0, numa cerimónia realizada nos Paços do Concelho local e à qual se associou o líder da autarquia, Ricardo Gonçalves, que se assumiu como sportinguista. Depois de agradecer ao município local e ao atual e antigo presidentes da Casa do Benfica de Santarém, Luís Filipe Santos e Álvaro Gaivoto, respetivamente, Rui Costa destacou a importância do projeto, anunciado em 2019."Este é o primeiro pilar das novas Casas do Benfica, que queremos espalhar pelo Mundo inteiro", deixou claro o presidente dos encarnados. "Temos 298 casas espalhadas pelos cinco continentes, 25 mil desportistas nessas casas, entre crianças a adultos, e 25 por cento da receita do estádio nasce nas Casas do Benfica", explicou o dirgente.Rui Costa explicou o objetivo do projeto. "O que queremos é aproximar os nossos adeptos do estádio, criar uma maior proximidade e orgulho. Por outro lado, será uma mais-valia para o município. Não queremos que estas Casas venham apenas embelezar, mas que tenham utilidade. É um orgulho ver este projeto nascer num município com tantos benfiquistas, ainda por cima uma Casa que recentemente fez 62 anos."A nova Casa situar-se-á no centro da cidade ribatejana, oferecendo vários serviços e criando perto de 20 postos de trabalho. O projeto foi anunciado em 2019, mas conheceu "dificuldades iniciais", de acordo com o autarca. Além da pandemia de covid-19, "um pequeno grupo de pessoas opôs-se [ao projeto] e houve questões de licenciamento para ultrapassar", explicou Ricardo Gonçalves. "Assim que o projeto nos foi apresentado, dissemos logo que sim. Temos a garantia de que a marca Benfica irá acrescentar valor a nosso concelho."Ricardo Gonçalves gracejou, ainda: "Somos um dos cinco projetos do novo aeroporto. Não tenho dúvidas que daqui a alguns anos os grandes craques vão chegar a Portugal, aterrando em Santarém. Antes de irem para o Estádio da Luz, vão parar na Casa do Benfica." A seu lado, Rui Costa disse que iriam jantar, mas retificou: "Para jantar se viermos de alguma vitória."Domingos Almeida Lima, vice-presidente para as Casas do Benfica, adiantou que estão "mais três ou quatro projetos em marcha".