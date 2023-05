Rui Costa dedica 38.º campeonato nacional a Chalana: «Este título também é teu»

Rui Costa dedicou o 38.º campeonato nacional do Benfica a Fernando Chalana, ex-jogador das águias que faleceu aos 63 anos em agosto último. No longo discurso, durante a receção às águias na Câmara Municipal de Lisboa , o presidente dos encarnados lembrou o "ídolo de todos"."Termino com uma dedicatória especial: Fernando Chalana. Meu amigo, meu ídolo, ídolo de todos nós, este título também é teu e também é para ti", referiu o dirigente do clube da Luz.