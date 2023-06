Rui Costa dedica dia às modalidades

Um domingo em cheio. Rui Costa dedicou o dia de ontem às modalidades do Benfica, vibrando com os triunfos das equipas de hóquei em patins e do basquetebol.

O presidente do clube da Luz, de 51 anos, começou por assistir ao triunfo (4-1) da equipa feminina de hóquei em patins, diante do Turquel, sagrando-se campeã nacional pela 10ª vez consecutiva.

Ao início da tarde, Rui Costa presenciou a ‘negra’ de hóquei em patins masculino. O Benfica venceu o FC Porto, por 6-4, e qualificou-se para a final, diante do Sporting. Acompanhado de outros dirigentes, como o líder da MAG, Fernando Seara, aplaudiu no final.

Para terminar o dia de ontem, Rui Costa assistiu ao dérbi de basquetebol, no primeiro jogo da final do playoff. O Benfica derrotou o Sporting, por 85-84, com dois pontos em cima do final.