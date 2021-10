Rui Costa defende-se de acusação sobre a FootLab: «Houve prémios de campeão que nunca recebi por opção» 

Durante o debate entre os candidatos à presidência do Benfica, Francisco Benitez acusou Rui Costa de manter uma parceria entre a FootLab e o Benfica.





"Não sou nem a FootLab é parceira do Benfica. A única vez que alguma coisa do Benfica entrou no FootLab foram os campos de férias do Benfica a preços. Está a confundir com uma escola de Linda-a-Velha que paga ao Benfica para lá ir treinar. O FootLab não tem nada a ver rigorosamente com o Benfica. Não andei a rejeitar tudo o que andei a rejeitar para servir o Benfica. Se quiser ponho aqui contratos de administrador com prémios de campeão que nunca recebi por opção própria. Não ia agora sujar as minhas mãos ou enganar o meu clube com comissõezinhas ou aluger de campo de 60 euros... Nunca me servi do Benfica para nada se não pelo meu amor. É ponto assente", realçou Rui Costa.E acrescentou: "Os benfiquistas que me acompanharam sabem perfeitamente disso. Leu mal os estatutos. Sobre o José Gandarez, ele não está a incumprir estatuto nenhum. É segundo suplente, é apenas accionista da SAD. Está em processo de finalização de ter ligação ao clube. Sobre os outros processos, ainda ninguém foi acusado. Não venha com essa conversa de incumprir regulamento. Sabe que isso não é verdade. Quando me acusou do FootLab... eu nem sequer era diretor."Seguiu-se depois uma troca de argumentos entre os dois com Benitez a atirar: "O que diz os estatutos é que não pode ter relação nenhuma e diz que tem relação. Disse que vão os escolinhas". Rui Costa respondeu: "Escolinha de Linda-a-Velha, não disse que era uma escola do Benfica."Francisco Benitez questionou depois: "Vou ao site e aparece o FootLab como parceiros. Como é possível?" Rui Costa ripostou: "Não estrago a minha relação com o clube por maneira nenhuma, muito menos por uma parceria que poderia render 200 ou 300 euros. Já prescindi de muito dinheiro para servir o Benfica".