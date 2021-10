Rui Costa deixa garantia: «Aposta na formação é para manter»

Rui Costa está em campanha e, como é normal, tem explicado aos sócios quais são as medidas que pretende aplicar nos próximos quatro anos, caso venha a ser eleito. Entre essas, tal como tinha afirmado na sexta-feira em Algueirão, estão as obras na fachada do Estádio da Luz. Mas há mais e a formação foi tema de conversa em Peniche.





"A aposta na formação, algo que se fala há muito no Benfica, e que tem dado frutos que todos conhecem, é para se manter. É para continuar, tanto no futebol como nas modalidades, também de uma forma sustentada, sem pressas, sem acelerar processos, de modo a que possam crescer", explicou, mas para que essa aposta seja visível, também deixou um alerto: "Cabe a eles abrir essa porta, ela não está escancarada. Mas de uma forma equilibrada, a aposta na formação irá manter-se, pois também faz parte do ADN do clube".O candidato à presidência do Benfica, também fez questão de assinalar a importância da Fundação do clube da Luz, a qual pretende que continue a ter um papel fundamental no apoio a quem mais necessita. E até relembrou a sua história. "No campo social, temos a Fundação que tem feito trabalhos muito bons, mesmo que por vezes com pouca visibilidade. Sendo eu também nascido quase num bairro social, a Fundação do Benfica tem de ter um papel fundamental na sociedade portuguesa".