Rui Costa deixa garantia: «Para nos tirarem da Champions vão ter de nos pisar»

A casa do Benfica de Montemor-o-Velho foi pequena para receber as muitas dezenas de adeptos que estiveram a ouvir o candidato Rui Costa dizer que, com ele, não será fácil bater o Benfica. Manteve a tónica, como fez em Peniche, que não promete nada, mas deixou uma garantia.





"Não gosto de muita conversa, gosto mais de fazer", começou por assinalar, para depois prosseguir com a promessa de que este Benfica dará luta a qualquer adversário: "Poderia dizer-vos aqui que vamos ser pentacampeões e ganhar Champions, mas não seria correto nem justo. Querem ter à frente do clube alguém que seja sério. O Benfica em Portugal tem de ter a liderança do desporto, não prometo Champions, mas prometo mais noites como as de quarta-feira. Porque mesmo tendo jogado a Champions, sei quão é difícil olhar para equipas como PSG e Man. City e lutar por aquela Taça. Mas como digo aos jogadores, é para isto que a gente nasce. Para estes jogos que a gente nasce. Quem veste a camisola do Benfica tem de lutar. Para sairmos da Champions vão ter de nos pisar. Portugal não nos chega. Queremos muito mais do que isso", atirou o antigo jogador, que foi sempre bastante aplaudido.