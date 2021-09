Rui Costa deixa mensagem a Fernando Pimenta: «A tua excelência enche-nos de orgulho»

Rui Costa deixou este sábado uma mensagem a Fernando Pimenta, canoísta do Benfica que se sagrou hoje campeão do Mundo em K1 1000 metros, em Copenhaga. O presidente dos encarnados não escondeu o orgulho.





"Parabéns, Fernando Pimenta. A tua excelência enche de orgulho todos os benfiquistas e é uma inspiração para todos nós. Depois do enorme brilhantismo nos Jogos Olímpicos, a tua determinação ficou uma vez mais vincada neste Campeonato do Mundo. É essa ambição permanente que faz de ti um atleta tão especial. O teu benfiquismo é uma referência para nós. Parabéns, Campeão do Mundo!", escreveu o líder do clube da Luz, numa mensagem partilhada pelo site dos encarnados.