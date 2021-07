Rui Costa deixa mensagem aos adeptos do Benfica

Rui Costa deixou esta quinta-feira uma mensagem aos adeptos do Benfica.





Rui Costa tem uma mensagem para ti. pic.twitter.com/DeeTX0doCp — SL Benfica (@SLBenfica) July 29, 2021

Através das redes sociais do clube, o presidente dos encarnados mostrou-se ansioso pelo regresso do público ao estádio da Luz."O Benfica são todos vós! Não vejo a hora de estarmos novamente juntos", diz Rui Costa no vídeo partilhado pelo clube.