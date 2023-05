Rui Costa deixa promessa na Câmara de Lisboa: «Tudo faremos para voltarmos na próxima época»

No discurso, durante a receção ao Benfica na Câmara Municipal de Lisboa, Rui Costa falou em objetivo alcançado pelas águias com a conquista do 38.º campeonato e realçou o facto de a equipa de Roger Schmidt ter estado no topo da classificação desde o arranque do campeonato."Caro presidente, meu querido amigo Carlos Moedas, presidente da Assembleia, benfiquistas, tal como prometi nas celebrações da Youth League, estamos de regresso, conquistámos o 38.º como tanto ambicionávamos. É com sentida honra e muito orgulho que aqui estamos, em representação do Sport Lisboa e Benfica e convite da Câmara de Lisboa. É uma enorme honra que sentimos ao servir o Benfica. Uma honra porque Lisboa foi a cidade que viu o Benfica crescer e tornar-se o clube mais popular e amado, o clube mais ganhador, o clube como cantam os nossos, o maior de Portugal", começou por referir o presidente do Benfica."Finalmente encontrámos a nossa casa em São Domingos de Benfica. Somos desta cidade e temos orgulho disso, mas também somos do Mundo. Somos um clube global que se estende por todas as geografias. O Benfica é um clube mítico feito da paixão e glória. É um tremendo orgulho aqui estar, é sinal que fomos campeões, que conquistámos o 38 e que estamos à altura dos nossos pergaminhos e da nossa história. Esta conquista vale também pela forma como conquistámos este campeonato, com futebol ofensivo e de valores. Traçámos o nosso rumo e não mais olhámos para trás. Olhámos sempre para nós, em união e compromisso", acrescentou, deixando depois um agradecimentos aos adeptos e a Roger Schmidt."Estivemos no topo da classificação desde a primeira jornada, ganhámos mais vezes, marcámos mais golos e sofremos menos. Este era um campeonato desejado pelos nosso adeptos. Quero agradecer-vos todo o compromisso e o que fizeram sonhar durante toda a época. À equipa técnica, liderada por Roger Schmidt, a qual desde o primeiro dia percebeu a nossa história com a frase: "Quem ama o futebol, ama o Benfica", à pessoa que considero o grande obreiro deste feito, muito obrigado Roger", afirmou.Rui Costa não esqueceu também os "39 jogadores" que arrancaram a época no plantel das águias. "Aos nossos jogadores, a todos eles sem exceção, lembrar que começámos a época com 39 jogadores, por toda a crença que tiveram e por terem jogado à Benfica. Muito obrigado a todos. A todo o staff que está atrás dos jogadores, sem eles não estaríamos aqui. Obrigado por toda a dedicação e apoio à equipa. A todos a nossa gratidão por terem engrandecido o Benfica e a nossa história. Para todos os benfiquistas, este título é vosso, é de todos nós, é o título da recuperação do orgulho. É nos momentos difíceis que mais sentimos este poder, esta mística que só o Benfica tem. Na Luz, tivemos 16 partidas com mais assistências do nosso campeonato. Pela Europa, a nossa equipa esteve sempre acompanhada por milhares e milhares de benfiquistas. O meu apreço e sentido de agradecimento. Conquistámos mais um título para o Benfica, contra ninguém, por nós, pelo Benfica. Procurámos sempre uma postura positiva, capaz sempre de defender o espetáculo, valorizando o futebol português e lutando contra uma permanente crispação que em nada ajuda a nossa Liga e o nosso futebol. Assim, continuaremos a pugnar pela valorização do futebol português, devemo-lo a todos os benfiquistas. Aos que apoiam nas bancadas e aos muitos milhões que sofrem nas bancadas", frisou, deixando depois uma promessa para a próxima temporada: "Senhor Presidente da Câmara de Lisboa, fica já a promessa de que tudo faremos para voltarmos na próxima temporada. Viva ao Benfica, a todos os benfiquistas. Viva ao Campeão Nacional."