Rui Costa deixa renovação de Grimaldo em aberto: «O problema era se ele não tivesse rendimento»

Rui Costa deixou a porta aberta à renovação de Grimaldo, jogador que termina contrato no final desta temporada. O presidente das águias esclareceu que o processo ainda está a ser analisado, mas lembrou que o mais importante tem sido o rendimento do defesa."Grimaldo é um processo em curso, em análise. Não é uma situação nesse momento. O meu problema era se ele não estivesse a tirar rendimento. Esse era o perigo de um jogador em final de contrato", salientou, aos jornalistas, à margem da apresentação das contas da SAD. "Se clube e jogador entenderem que vão continuar nesse casamento, assim será. O Grimaldo tem feito uma época extraordinária e ontem fez um grande golo"Depois de ter protagonizado um caso de indisciplina no final da última temporada e de até ter ficado com a saída em cima da mesa, o espanhol, de 26 anos, acabou por ficar na Luz e tem sido titular indiscutível. Marcou presença no onze em todos os jogos oficiais da temporada, com um golo e duas assistências.