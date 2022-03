Rui Costa desceu ao balneário no intervalo do Ajax-Benfica

Rui Costa aproveitou o intervalo do Ajax-Benfica para descer ao balneário para estar junto dos jogadores das águias, isto depois de ter seguido a primeira parte do jogo nas bancadas.O presidente das águias foi 'apanhado' pela transmissão televisiva a sair dos balneários ao mesmo tempo dos jogadores, enquanto ia trocando impressões com alguns deles, nomeadamente Julian Weigl. Rui Costa subiu mesmo ao relvado ao lado de Rui Pedro Braz, antes de se recolocar nas bancadas do estádio do Ajax.