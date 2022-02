Rui Costa distingue sócios do Benfica

A Direção do Benfica vai distinguir, no sábado, os sócios com os emblemas dedicação, numa cerimónia presidida por Rui Costa. Na extensa lista divulgada pelos encarnados, constam os nomes do antigo futebolista Shéu Han e do ex-vice-presidente José Eduardo Moniz, que serão agraciados com o emblema de ouro., Moniz, que fez parte da Direção e da Administração da SAD até às últimas eleições, fez saber que não estará presente, justificando ter compromissos já agendados. Nesse sentido, solicitou que ao secretário-geral do clube, João Salgado, que receba o galardão por ele. "Tenho muito orgulho nele", deixou claro.A cerimónia terá lugar no pavilhão n.º 1 da Luz, a partir das 9h30, estando integrada nas comemorações dos 118.º aniversário do Benfica e no total serão entregues 38 anéis de platina (75 anos de filiação), 347 emblemas de ouro (50) e 686 emblemas de prata (25).