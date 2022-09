Rui Costa diz adeus a Emílio Andrade

“Tinha uma grande amizade com o nosso Eusébio.”

Rui Costa esteve ontem presente no funeral do sócio número 1 do emblema da Luz, Emílio Andrade, carinhosamente conhecido como ‘Ti Emílio’, que partiu na terça-feira. “Tive o prazer e orgulho de conhecer e conviver algum tempo com o nosso Ti Emílio. É uma perda para o Benfica. Um sócio exemplar, uma referência, uma figura incontornável”, lamentou o dirigente do Benfica, sem esquecer a relação entre o adepto e o Pantera Negra: