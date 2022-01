Rui Costa diz que a Cidade Benfica será "projeto único no Mundo" e aborda renovação da Luz

Rui Costa anunciou, na entrevista à BTV , que o Centro de Rendimento prometido será mais ambicioso. "Estamos a trabalhar afincadamente para conseguir um espaço maior do que tinha pensado, com projeto bem maior, onde possa albergar o Benfica inteiro. Espaço que tudo o que seja Benfica possa estar no mesmo espaço. Se conseguirmos isso será a Cidade Benfica. Conseguindo o que estamos a estudar e à procura, a tentar finalizar neste momento, será um projeto único no mundo", referiu, revelando melhorias no estádio para 2022/23."Vamos começar pela renovação interior. Têm sido feitos trabalhos ao longos destes três meses. Indo ao encontro das vontades dos nossos adeptos. Garantidamente, no início da próxima época, quando os adeptos voltarem já irão encontrar ecrãs novos e luzes em LED novas, o que permite outra atmosfera do Estádio. O que espero ainda é que nessa mesma altura seja possível encontrar o som e as cadeiras… Estamos a fazer todos os esforços para que na mesma altura já se veja a mesma mudança. Esperamos que até final de 2022 esses cinco itens estejam no nosso estádio. O exterior do estádio está a ser pensado. Mas uma coisa de cada vez".