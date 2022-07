Rui Costa diz que plantel do Benfica "não está fechado": «Há gente que ainda vai sair e entrar»

Rui Costa falou esta terça-feira à comunicação social na chegada a St. George's Park, Inglaterra, onde vai acompanhar o estágio do Benfica."Estou satisfeito, as coisas estão a correr bem, tenho estado em contacto com a equipa técnica e estão satisfeitos, que é o que mais importa neste momento. O mercado está aberto, é continuar a trabalhar nisso"."Vou agora falar com ele"."Não sei. O Benfica tem mais alguns alvos no mercado. Como vocês percebem, não vamos ficar com 38 jogadores. Sabemos o que estamos a fazer, há gente que ainda vai sair e entrar, e independentemente dos nomes temos muitos alvos e estamos a tentar fazer as coisas da melhor maneira possível"."A questão dos 38 é uma falsa questão. Basta perceber que nos 38 estão cinco guarda-redes, o treinador sabe perfeitamente o que está a fazer. Não estamos com 38 jogadores por não sabermos o que fazer, Schmidt quis ver os jogadores""Muito satisfeito. Ainda não está fechado [o plantel], mas estou muito satisfeito".