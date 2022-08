Rui Costa: «Dos jogadores que eu vi, Chalana é o maior génio do futebol português»

Rui Costa marcou presença no velório de Fernando Chalana, na Basílica da Estrela, e mostrou-se um profundo admirador do ex-internacional português, que faleceu nesta quarta-feira. O presidente do Benfica disse mesmo que o antigo jogador foi o melhor que viu."Não parte só um grande símbolo do Benfica. Não estou a ofender ninguém ao dizer que parte um grande símbolo do futebol português. Enquanto benfiquista e homem que representou o clube durante os anos que representou, não sei se estará ao lado de Eusébio, mas está num patamar elevadíssimo da história do clube. Passaram outros grandes jogadores que já nos deixaram como Mário Coluna. Temos tantos bicampeões europeus. Chalana faz parte do meu crescimento futebolístico e é um dos meus ídolos de infância. Não tendo visto Eusébio jogar, Chalana foi o melhor que vi jogar na minha vida", começou por dizer, aos jornalistas.O líder do clube da Luz também explicou a simpatia geral dos portugueses por Chalana. "É consensual pelo carisma e pela enorme pessoa que sempre foi. É natural que seja consensual. Dos jogadores que eu vi é o maior génio do futebol português", frisou, completando: "Não era a finta nem o aspeto. Ele era tudo dentro do campo. Cresci a ver esta geração do Chalana, do Carlos Manuel. Sendo eu médio centro, tinha como ídolo principal o Carlos Manuel pela posição, mas o Chalana era o ídolo de toda a gente."Rui Costa nunca jogou ao lado nem foi treinado por Chalana, mas viveu vários momentos com o 'Pequeno Genial' e promete guardar para sempre essas memórias. "Não tive oportunidade de ser colega do Chalana, mas tive um enorme orgulho de privar com ele como treinador e amigo. São essas as memórias que eu vou guardar pela enorme pessoa que ele é. É fácil dizer-se isto quando alguém parte, mas é a pura realidade. Não conheço quem não o adorasse. Guardo esta memória, como as fintas em que sentava adversários sem tocar na bola", descreveu.Para sustentar o seu ponto, Rui Costa lembrou a admiração dos jovens que nunca viram jogar Chalana. "Não vi Eusébio, muitos não viram Chalana, outros não me viram. Mas depois de ele deixar de ser treinador principal, passou para a formação. Aqueles jovens não viram jogar Chalana, mas a admiração e a paixão por este homem é uma das imagens de marca. Conquistava todos pelo carisma, simplicidade e humildade. Depois deste sofrimento final, que descanse em paz. A nível nacional, o futebol nunca irá esquecer um génio como este", salientou.Mas o presidente das águias e Chalana têm outro aspeto em comum, além do benfiquismo: ambos vestiram a camisola 10. E Rui Costa não esconde a responsabilidade que sentia. "Quem ocupava aquela camisola tinha Chalana como referência. Eu usei-a depois do Valdo, mas a marca continuava a ser Chalana. Diziam sempre a quem ocupava a camisola 10: 'Não te esqueças que era o número do Chalana'. Era uma responsabilidade tremenda."Nesta sexta-feira, o Estádio da Luz vai despedir-se de Fernando Chalana, mas Rui Costa promete que as homenagens a Chalana não vão ficar por aqui, enaltecendo o número de sugestões que o Benfica tem recebido."Vamos fazer algo mais. Estamos todos numa situação muito emotiva. As sugestões são inúmeras, é sinal da grandeza do Chalana. Garantidamente a memória dele vai ser sempre preservada. As gerações que vêm agora vão sempre saber quem foi o Chalana", garantiu, já depois de aludir à importância da cerimónia desta sexta-feira, na Luz. "Vai ser o simbolismo que ele merece. O Chalana partiu, mas ainda se vai despedir do Estádio da Luz e o Estádio da Luz vai despedir-se dele. Sabemos todos da paixão e da enorme dedicação que este homem tinha pelo clube. A primeira casa dele sempre foi o Benfica e depois era tudo o resto. Era impossível o estádio e os adeptos não se despedirem dele", descreveu.Por fim, deu a visão presidencial quando foi questionado por que valor venderia Chalana e Rui Costa foi rápido a corrigir. "Para vender? Se me perguntarem quanto dinheiro gastava... batia o recorde. Para que não haja equívocos, não vi Eusébio. O Chalana foi o melhor jogador que eu vi jogar. É tudo muito subjectivo porque cada adepto tem os seus preferidos. Marcou a geração dele e as seguintes. E aos que vêm agora, vai continuar a marcar porque a gente vai obrigar a que se saiba quem foi o Chalana", concluiu.