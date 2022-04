Rui Costa e a conquista da Youth League: «Um sonho tornado realidade»

Rui Costa destacou o feito, inédito no Benfica, da conquista a UEFA Youth League. Destacando a grandeza do mesmo, o presidente encarnado sublinhou, no entanto, que o principal objetivo na formação é dar jogadores à equipa principal."À quarta foi de vez. Um sonho que se tornou realidade, o Benfica conquistou a Youth League. Um jogo perfeito, uma caminhada brilhante e objetivo cumprido, que assumimos no início de cada temporada. A formação é, de há uns anos a esta parte, a pedra basilar do projeto desportivo, mas estas conquistas não são um fim mas uma parte do percurso", começou por dizer o líder das águias, durante a receção à equipa de juniores na Câmara Municipal de Lisboa."Parte do caminho começa por formar com qualidade no plano desportivo mas incutir também a mística do clube, que consideramos única, e os valores dos fundadores. Todos os troféus são importantes mas o fim último deste percurso é formar jogadores à Benfica, que venham a jogar com sucesso na equipa principal. Este título é o corolário de todo o profissionalismo do Benfica, de todos os que idealizaram e concretizaram este projeto, dos anteriores diretores do Campus, bem como de todos os que ali trabalharam sob a sua liderança; dos jogadores que passaram pelo Benfica Campus, desde a inauguração, com natural destaque aos que levaram o clube às outras finais e que com esse feito extraordinário deram notoriedade internacional e abriram espaço aos que hoje homenageamos", vincou Rui Costa."Da atual estrutura de dirigentes do Benfica, com destaque para o diretor Pedro-Mil Homens, mas sublinhando igualmente o contributo de Pedro Marques, Bruno Maruta, Rodrigo Magalhães e Fernando Pinto; do staff que acompanhou a equipa, do treinador Luís Castro e da sua equipa técnica que orientou a sua equipa para o sucesso, bem como de todos os outros treinadores e estruturas técnicas que trabalharam os jogadores noutros escalões; aos nossos jogadores talentosos que merecem todos os elogios. Por fim, mas não menos importante, aos milhares de benfiquistas que marcaram presença nos jogos. Que bonita foi a mobilização das Casas do Benfica, que bonito foi ver aquele vermelho vivo. Felicito todos sem exceção, esta conquista é fruto do contributo de todos. Celebramos com humildade mas esta conquista aumenta a exigência mas também a certeza do caminho que estamos a percorrer. O sucesso dos muitos jogadores da formação que chegaram à equipa principal e a algumas das mais ricas equipas da Europa, a dupla distinção como melhor academia e o domínio das convocatórias das seleções jovens são indicadores disso mesmo. A dimensão e a grandeza do Benfica exigem sempre mais. Saberemos honrar esse desígnio", continuou o presidente do Benfica, finalizando: "um comentário pessoal de quem fez toda a formação no nosso Benfica. Que saborosa foi esta conquista. Em meu nome, do Benfica e de todos os benfiquistas, tudo faremos para voltar cá com frequência."